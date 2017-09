Niedereschach Alles tobt begeistert auf dem Tisch

Niedereschach . Sechs Jahre ist es nun schon her, da hatten die Verantwortlichen des Musikvereins Harmonie und der Trachtenverein "Reckhölderle" die zündende Idee: Ein Oktoberfest in der Eschachhalle nach dem Vorbild des weltweit größten Volksfestes auf der "Wiesn" zu veranstalten. Und seither ist das Niedereschacher Oktoberfest unter dem Motto "O’zapft is" Garant für beste Stimmung bei fröhlicher Bierlaune. Und so war auch das diesjährige Oktoberfest ein toller Erfolg.

Es begann schon einmal damit, dass es Bürgermeister Martin Ragg entgegen aller Befürchtungen und Unkenrufen diesmal tatsächlich gelungen ist, das Prozedere des Fassanstichs ohne das sonst von ihm angerichtete Schaumbad fachmännisch zu meistern. Eigentlich ein gutes Zeichen für seine angestrebte zweite Amtsperiode, nachdem er jetzt fast acht Jahre Zeit hatte, den Fassanstich zu üben, so war da scherzhaft zu vernehmen. Drei kräftige Schläge und der Zapfhahn saß: Das kühle Nass floss in den bereitgestellten Krügen, und einem stimmungsvollen, heiteren bierseligen Festabend bei frisch gezapftem Bier im Maßkrug und grillfrischen Hähnchen stand nichts mehr im Wege.

Zumal auch musikalisch, was originelle Stimmungsmusik anbelangt, nur erste Wahl geboten war, beginnend mit den Dauchinger "Saustall-Musikanten" unter der Leitung von Alexander Förg. Die aktuell zwölf Blechbläser und ein Schlagzeuger stehen für erfrischende Blasmusik aus dem Notenbuch böhmisch-mährischer Komponisten und kamen in der Eschachhalle so hervorragend an, dass dazu bereits die ersten Formationen auf Tischen und Bänken tobten.