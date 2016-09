Niedereschach Alles dreht sich um die Kartoffel

Das Programm startet am Samstag, 24. September, mit einem Comedy-Abend mit dem aus Rottweil stammenden Heinrich del Core. Dieser Abend ist bereits seit Wochen ausverkauft. Nach dem Auftritt von Heinrich del Core wird FC-Mitglied Martin Eitzert seine umfangreiche Musiksammlung präsentieren.

Am Sonntag, 25. September, steht ein musikalischer Höhepunkt auf dem Programm, wenn die FZ-Musikkband aus Dauchingen ab 11 Uhr zum Frühschoppen und zum Mittagessen aufspielt. Auch auf der sportlichen Seite bietet der FC am Sonntag ein dicht gedrängtes Programm, angefangen von den Jüngsten, die am Sonntagvormittag ihr Können im Rahmen eines F-Juniorenspieltages und eines C-Junioren-Freundschaftsspiels zeigen, bis hin zu den Spielen der Aktiven gegen die Mannschaften des FC Kappel. Die Spiele gegen Kappel beginnen um 13.45 Uhr beziehungsweise um 15.30 Uhr, also eine halbe Stunde später als sonst üblich. Bereichert wird das Fest am Sonntag zusätzlich durch einen Flohmarkt, organisiert vom Ehrenvorsitzenden Uli Scharnitzki.

Am Samstag werden den ganzen Tag über Mitglieder des FCF im Vereinslokal, dem Landgasthof "Zum Mohren" aktiv sein und die kulinarischen Köstlichkeiten rund um die Kartoffeln, gemeinsam mit Mohrenwirt Berthold Weißer vorzubereiten. Einmal mehr unterstreiche Weißer damit seine Verbundenheit zum FC Fischbach, so Johannes Korte.