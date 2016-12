Niedereschach Alles beginnt im Elternbeirat

Niedereschach-Schabenhausen. D abei wurde zusammen mit Gründerin Ortrud Steffen, die nach wie vor Leiterin der Gruppe ist, und den beiden noch aktiven Gründungsmitgliedern Rosa Maß und Irmgard Kratt Rückschau auf die vergangenen vier Jahrzehnte gehalten.

Angefangen hat alles im Jahr 1976 im Elternbeirat des Kindergartenvereins Schabenhausen, in dem die heute 75-jährige Ortrud Steffen als Mutter vertreten war. Im Jahr zuvor, 1975, war die Schlierbachhalle eingeweiht worden. Kurzerhand fragte Steffen im Elternbeirat nach, wer Interesse hätte, einmal pro Woche etwas für seine Gesundheit zu tun und in einer Gymnastikgruppe mitzumachen. Die Resonanz darauf war groß.

Und so wurde die Gymnastikgruppe gegründet und Ortrud Steffen zur Leiterin gewählt. Seither bringen die Frauen nicht nur einmal wöchentlich mit gesundheitsfördernder Gymnastik ihren Körper in Schwung, sondern sie bringen sich in vielfältiger Weise in die Dorfgemeinschaft ein. So mischen sie bei der Fastnacht mit, beteiligten sich an der 900 Jahr-Feier. Jährlich finden zwei bis drei gemeinsame Ausflüge statt, man trifft sich einmal im Jahr zur legendären Feuerzangenbowle, eine jährliche Weihnachtsfeier ist obligatorisch, ebenso wie Wanderungen, Radtouren und Grillfeste. Wenn irgendwo Not ist, kann man immer auf die Gymnastikfrauen zukommen. Die Gymnastikfrauen lieben die Geselligkeit und das gemeinsame Miteinander, und der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Vor diesem Hintergrund ist es auch keine Frage, dass die gemütliche Einkehr nach der Gymnastikstunde nicht fehlen darf.