Niedereschach Adventsdörfle auch in diesem Jahr

Wie gewohnt, findet der beliebte Markt am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember statt.

Die Weihnachtskugeln für den Glücks-Weihnachtsbaum können ab sofort im Bürgerbüro kostenlos abgeholt werden. Die adventliche Atmosphäre wird durch besondere Lichteffekte im Bereich der Kulturfabrik hervorgehoben. Stattfinden wird das Adventsdörfle rund um den Arzua-Platz, benannt nach der spanischen Partnergemeinde, inmitten des Kulturfabrikareals. Von alten Mauern eines ehemaligen Fabrikgebäudes umrahmt ist dieser Platz ideal für einen gemütlichen Bummel.

"Klein, gemütlich und eine Menge Qualität bietend", so soll das Adventsdörfle werden, wie der Sprecher der Vereinsgemeinschaft, Karl-Heinz Wimmer betont. Das Credo lautet: An jedem Stand andere Spezialitäten. Angeboten werden Glühwein in vielen Variationen sowie Kränze, Gestecke, Holzwaren, Weihnachtsdekorationen, Basteleien, Schmuck, selbstgemachte Liköre und vieles mehr.