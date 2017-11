Niedereschach Adventsdörfle auch dieses Jahr

Wie gewohnt, findet der beliebte Markt am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember statt.

Die Weihnachtskugeln für den Glücks-Weihnachtsbaum können im Bürgerbüro kostenlos abgeholt werden. Die adventliche Atmosphäre wird durch besondere Lichteffekte im Bereich der Kulturfabrik hervorgehoben. Stattfinden wird das Adventsdörfle rund um den Arzua-Platz, benannt nach der spanischen Partnergemeinde, inmitten des Kulturfabrikareals.

"Klein, gemütlich und eine Menge Qualität bietend", so soll das Adventsdörfle werden, wie der Sprecher der Vereinsgemeinschaft, Karl-Heinz Wimmer betont. Das Credo lautet: An jedem Stand andere Spezialitäten. Angeboten werden Glühwein in vielen Variationen sowie Kränze, Gestecke, Holzwaren, Weihnachtsdekorationen, Basteleien, Schmuck, selbstgemachte Liköre und vieles mehr.