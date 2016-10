Niedereschach Actionpainterin trifft auf Yogalehrer

Gleiches gilt für Ulrike Storz in ihrer Rolle als TV-Assistentin Gundula Hagel der Fernsehanstalt "TV-Schundfunk", die zwar keine Ahnung von Kunst, dafür aber von Programmplanung hatte. Frank Rist glänzte als selbstverliebter holländischer Showmaster Hans-Georg van Stern mit seinem Lebensmotto "Van Stern, der wahre Fernsehstar, macht für euch die Träume wahr", ebenso wie Claus Stange als Vertreter Rudi Rübel von der Firma "Kinder-Spleene".

Heidi Dinter brillierte in ihrer Rolle als Tochter Bärbel Vogelsang, die ohne Brille so blind wie ein Maulwurf war, und ihr Zwillingsbruder Raphael Herbst in seiner Rolle als "The Hammer" Eugen Schulze. Geschickt eingebaut wurden in das Stück auf einige lokale Begebenheiten, die für zusätzliche humoristische Würze sorgten.

Im Mittelpunkt der Aufführungen stand die "Actionpainterin" Gabi Wunderlich (Anita Reich), die mit dem Yogalehrer Jürgen Geistreich (Reiner Schütz) in einer gemeinsamen Wohnung lebt. Mitunter Mietschulden und unverkaufte Bilder belasten die WG. Die Aussicht nach getrennten Wohnungen durch einen großartigen Geldgewinn beim Fernsehquiz "Familie des Monats" lässt die beiden enger zusammenwachsen.

Sie engagieren eine komplette Familie: Opa Klose (Alwin Rist), Tochter Bärbel (Heidi Dinter) und Sohn Eugen (Raphael Herbst). Die glückliche Familie Geistreich-Wunderlich wäre perfekt, gäbe es nicht Gabis eifersüchtigen Lebensgefährten Oli (Hans-Jürgen Lindinger) oder den Vertreter Rudi Rübel (Claus Stange), die in die geplante Familienidylle platzen. Als dann auch noch der Showmaster Hans-Georg van Stern (Frank Rist) mit seiner Assistentin Gundula Hagel (Ulrike Storz) früher als erwartet erscheint, geraten die Dinge außer Kontrolle.

Regie führte Walter Reich, für die Technik sorgt Andreas Huber, als Souffleusen agierten Margot Storz und Manuela Lindinger. Für die Masken sorgte Sabine Rapp vom Friseursalon Rapp-Hils aus Lauterbach.