Niedereschach-Fischbach (alb). Mit dem Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber zeichnete die Vorsitzende des Musikvereins Fischbach, Esther Roth, mit Marius Stern einen hoffnungsvollen Nachwuchsmusiker aus. Stern sei, was das Musikalische angehe, "erblich vorbelastet", denn sowohl Opa Egon Stern als auch Vater Hartmut Stern und Mutter Monika Stern seien aktive Musiker. Neben der Urkunde, die Marius Stern sich nach bestandener Prüfung redlich verdient habe, überreichte Esther Roth auch ein Präsent und die MVF-Anstecknadel für die Musikeruniform, die der Nachwuchsmusiker als neues Mitglied der Hauptkapelle erhielt. Zudem machte Roth deutlich, dass der Erwerb des silbernen Leistungsabzeichens alles andere als einfach oder gar ein Selbstläufer sei. Ein besonderer Dank ging auch an den Ausbilder von Stern, Thomas Riedlinger, der ein motivierendes "Händchen" für junge Musiker habe.