Niedereschach 3732 Stunden ehrenamtlich geleistet

Niedereschach-Fischbach. Insgesamt wurden von den 22 aktiven "Rotkreuzlern" 3732 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Durch zwei Austritte ist die Bereitschaft von 24 auf 22 personell etwas geschrumpft. Auch in diesem Jahr hat das DRK wieder viel vor. Unter anderem will Bereitschaftsärztin Ursula Engesser die Bürger dazu animieren, an einem von ihr und dem DRK organisierten "Laien-Reanimationstraining" teilzunehmen.

Die verschiedenen Berichte im Verlauf der Hauptversammlung waren durchweg beeindruckend. Den Bericht der Vorsitzenden des DRK Fischbach, Angelika Müller, verlas der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Schwochert, der in Vertretung von Müller souverän durch die Versammlung führte und diese gekonnt leitete. Für die Bereitschaftsleitung ging Margarethe Elsner auf die vielen Aktivitäten 2016 ein, für die Helfer vor Ort-Gruppe erledigte dies Andrea Ulmschneider, für den Verpflegungszug Alexander Scherrmann und für den Bereich der Auslandshilfe Wolfgang Schwochert.

Ein positives Zahlenwerk legte Kassenchefin Traudel Müller vor. Ein Plus in der Kasse und ein solider Kassenstand sind bei der engagierten Kassiererin seit Jahren fast schon obligatorisch. Die Prüfer, Werner Staiger, und Weilers Ortsvorsteher Heinz Kammerer bescheinigten ihr eine vorbildliche Kassenführung.