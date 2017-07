Niedereschach 1938er schwelgen in Erinnerungen

Gisela Tubiolo bezog Quartier bei ihrem Bruder, dem Fischbacher Unternehmer Valentin Roth und dessen Frau Irmgard, genieße. Ihr Geburtshaus im Fischbacher Vogelsang, wo sie auch immer wieder mit ihrer längst verstorbenen Mutter Elsa Roth zusammen war, hat es ihr nach wie vor angetan, obwohl es ihr in ihrer Wahlheimat Colorado Springs sehr gefällt. Und doch ist und bleibt Fischbach für sie, als Stätte ihrer Kindheit und Jugend, ihre wahre die Heimat.

Gisela Tubiolos im Jahr 2006 verstorbener Mann, Charly Tubiolo, absolvierte Ende der 1960er Jahre als amerikanischer Soldat in Villingen in einer französischen Spezialeinheit seinen Dienst. In Villingen lernte die Fischbacherin ihren Mann auch kennen und lieben. 1966 wurde Tochter Marianne, die ebenfalls in Colorado Springs lebt und 1968 Sohn John geboren. 1972 musste die Familie zurück in die USA. Berufsbedingt folgten immer wieder Umzüge.