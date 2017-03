Niedereschach 17 Partner beraten beim Gründertag

Niedereschach. Noch zwei Wochen sind es bis zum 5. Niedereschacher Existenzgründertag am Freitag, 17. März, in der Eschachhalle. Die Zahl der Unterstützer steigt. "Vor wenigen Tagen hat sich die Organisation "bwcon – Baden-Württemberg Connected" zur Teilnahme entschlossen. Sie wird mit einem Stand dabei sein und Fachwissen zu Informationstechnik- und Hightech-Märkten anbieten", teilte jetzt Bürgermeister Martin Ragg mit.

"bwcon" will jungen Unternehmern helfen, in Zukunftsbranchen Fuß zu fassen. Die Organisation vermittelt unter anderem Kontakte zu Netzwerken und Finanzpartnern. Sie bietet spezielle Weiterbildungen für Gründer und die Zusammenarbeit in geförderten Entwicklungsprojekten an.

Derzeit sucht "bwcon" Unternehmer, die das "Internet der Tiere, Pflanzen und Lebensmittel" aufbauen wollen. Erstmals winken bis zu 100 000 Euro Fördermittel für Projektgruppen aus der Agrar- und Nahrungsmittelbranche.