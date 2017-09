Niedereschach 16 Aufgaben in Theorie und Praxis

Mit einem Sieg beim Landeswettbewerb, der während der Landesgartenschau in Bad Herrenalb stattfand, hatte sich das Dreierteam für den vom Zentralverband Gartenbau und der Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner ausgeschriebenen Bundesentscheid auf dem Gelände der Internationalen Gartenausstellung (IGA) Berlin qualifiziert.

Elf Landessiegerteams waren am Start des Wettbewerbs, der unter der Schirmherrschaft von Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft stand. Er nahm die Siegerehrung vor.

Für Idgie Fisher war der ganze Wettbewerb ein unvergesslich schönes Erlebnis. 16 Aufgaben hatten die Dreierteams in Theorie und Praxis zu meistern. Da fing bei der Saatgut- und Schnittblumenerkennung an und reichte hin bis zum Binden eines Straußes aus Gemüse, dem Verlegen von Platten und Mauern oder einer Unterweisung in Sachen Arbeitssicherheit. Hinter einem Team aus Bayern am Ende den zweiten Platz zu erreichen, zeugt auch von einer guten Ausbildung im Betrieb Gärtnerei Weißers Floraparadies, in dem das ganze Gärtnereiteam rund um Firmenchef und Ausbilder Uli Weißer mächtig stolz auf Idgie Fisher sind. Die erfolgreiche Junggärtnerin befindet sich dritten Lehrjahr und ist voll des Lobes über ihren Ausbildungsbetrieb, in dem ihr die vielfältige gärtnerische Arbeit viel Spaß und Freude macht.