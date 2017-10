Neuweiler Zum Saisonabschluss rockt die Halle

Sie sorgen seit Jahren für ausverkaufte Hallen und sie werden auch von namhaften Bands engagiert. Die einzelnen Bandmitglieder standen beispielsweise schon mit Foreigner, Nazareth, Whitesnake oder auch Europe auf der Bühne.

"Auf dem Programm stehen unter anderem Titel von Deep Purple, Whitesnake, DIO, Foreigner und Led Zeppelin, gespielt mit viel Energie und einer Darbietung, die die Stimmung zum Kochen bringen wird", sagten Ölschläger, zweite Vorsitzende Sandra Lörcher und Stefanie Frey im Pressegespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Mit Steffi Spinges, inzwischen verheiratete Bär, bringt die Band zudem einen besonderen Gast mit, die in der Region nicht unbekannt ist. Ob mit der Band "Super bleifrei" oder als Stimme eines Werbespots für die Fernsehsendung "The Voice of Germany", die einstige Sommenhardter Rockröhre weiß bis heute mitzureißen. Aktuell bringt sie ihre eigene Musik mit ihrer Band "LOTTA" auf die Bühne.

Tickets: Karten sind erhältlich im Vorverkauf bei der Sparkasse Calw Pforzheim, Geschäftsstellen Neuweiler, Neubulach und Calw oder per E-Mail an ohc.kreuzung@web.de. Die Kosten betragen zehn Euro, an der Abendkasse kostet das Ticket zwölf Euro.