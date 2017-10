Beim Mostfest in Zwerenberg wurden mehr als 50 Zwiebelkuchen verkauft. Obwohl es am Nachmittag zu regnen anfing, war die Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg mit dem Verkauf zufrieden. Die Besucher konnten sich anschauen, wie die Dorfgemeinschaft die Moste im Gemeindehaus betreibt (Foto) und der frische Apfelsaft im Bag-in-Box-Verfahren abgefüllt wird. Das süße Getränk durfte auch gekostet werden. Zu dem Zwiebelkuchen, den einige Frauen des Vereins gebacken hatten und dem Bauernvesper, das vom Hofladen des Zwerenberger Bauern Wilhelm Stockinger kam, wurden auch andere Getränke angeboten. Obwohl es kühl war in dem kleinen Festzelt, war die Stimmung so gut, dass eine ganze Reihe von Besuchern bis Mitternacht blieb. Foto: Klink