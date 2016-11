Neuweiler Vorwurf: Betrunken gemacht und missbraucht

Der Kontakt des Angeklagten zu den beiden Mädchen scheint zwanglos zustande gekommen zu sein. Jedenfalls wirft ihm die Anklage dabei nichts Ungesetzliches vor. Zigaretten, Whiskey und Wodka Orange gab er den Minderjährigen bei deren Besuchen dann aber in solchen Mengen, dass schwere Übelkeit und Erbrechen, sogar eine in der Klinik behandelte Alkoholvergiftung die Folge waren. Das wertet die Anklage als schwere Körperverletzung in drei Fällen.

Den Zustand der beiden Minderjährigen soll er nach dem Abfüllen jedoch jeweils auch noch für sexuelle Handlungen ausgenutzt haben. Bei der Jüngeren ist der Übergriff als Vergehen des Kindesmissbrauchs angeklagt; im Fall der 15-Jährigen als Verbrechen des schweren Missbrauchs, weil es nach den Vorwürfen von Staatsanwältin Hölscher nach dem Entkleiden der Wehrlosen zu Geschlechtsverkehr in verschiedenen Varianten gekommen sein soll.

Pornografie verbreitet

Die Ältere der beiden war es wohl auch, die das Verfahren schließlich ins Rollen brachte, weil sie sich einem Vertrauenslehrer an ihrer Schule offenbarte – nachdem der Angeklagte unter seinem Pseudonym »Game Over« übers Internet gedroht hatte, dem Vater und dem Freund des Mädchens Bescheid zu sagen und Bilder zu zeigen, falls sie sich weiterem Sex verweigere. Das ist als versuchte Nötigung angeklagt.

Von beiden minderjährigen Mädchen soll der Angeklagte auch Fotos gemacht und ihnen zugeschickt haben, was unter die Strafvorschriften einer Verbreitung jugendpornografischer Schriften fällt. Als Verbreiten von Pornografie gilt die elektronische Zusendung von Bildern seines eigenen erigierten Gemächts, was dem Angeklagten laut Anklage in sieben Fällen vorgeworfen wird.