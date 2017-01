Neuweiler Von einem besonderen Seelsorger

Neuweiler. Weiter ist dem Gedenkstein zu entnehmen, dass der Geistliche "21 Jahre seiner Gemeinde stets mit Liebe und Wohlwollen ergeben" gewesen sei. Am 15. Oktober vergangenen Jahres war der 175. Todestag des für Hofstett, Neuweiler, Agenbach, die Weiler Rehmühle und das Kleinenztal – gemeint sind damit wohl die Agenbacher Sägemühle und die ehemalige Eisensägmühle – zuständig gewesenen Pfarrers. Ab der Reformation war der im Alter von 59 Jahren Verstorbene als 31. Gottesmann der Kirchengemeinde registriert.

Votteler betreute im jungen Königreich Württemberg die Gemeinde nicht nur in geistlicher Hinsicht, sondern führte den Ort auch zu etlichen Modernisierungen. In den 1970er-Jahren hat Neuweilers Heimatforscher Walter Hanselmann in der von ihm erarbeiteten "Neuweiler Chronik" aus Pfarrberichten festgehalten: "So machte er (...) dem Gemeinderat den Vorschlag, es auch in Neuweiler mit dem Obstbau zu versuchen. Desgleichen setzte er sich für die Stallfütterung anstelle der Weidewirtschaft ein."

Den Bau oder Kauf eines neuen Schulhauses hat Pfarrer Votteler ebenfalls vorangetrieben. Die ehemalige Schmiede – später zweites Schulhaus und Standort für Ärzte sowie von vielen bis 1973 besuchter Kindergarten – konnte aber erst viel später, vermutlich nach den Lebzeiten des Pfarrers, zur Schule umgebaut werden, da sich die Filialgemeinde Agenbach zuerst gegen eine Beteiligung wehrte.