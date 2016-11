Neuweiler Viel über Konstruktion und Firmengeschichte erfahren

Dort gab es für die Abteilung aus dem Oberen Wald und die befreundeten Ruhestands-Blauröcke um Günther Ohngemach aus Simmersfeld, die sich angeschlossen hatten, mancherlei zu bestaunen. Das Unternehmen mit 30 Mitarbeitern liegt in den Händen der drei Brüder Andreas, Christoph und Johannes Perrot, die seit 24 Jahren im Betrieb tätig sind. Jeder hat seinen Aufgabenbereich.

Der Kaufmann, Johannes Perrot, führte die Gruppe. In zwei Stunden wurde beim Gang durch die Abteilungen Lackiererei, mechanische Fertigung und Elektronik anschaulich, was nicht alles in einer Turmuhr und den anderen hergestellten Produkten an mechanischer Präzisionstechnik und Elektronik steckt. Nicht erst seit seinen Lieferungen nach Mekka oder Georgien ist das Unternehmen dank seiner Qualität und Zuverlässigkeit international anerkannt.

Die Firma wurde 1860 von Immanuel Johannes Perrot gegründet. Dieser war der Sohn des letzten auf Französisch unterrichtenden Lehrers der in Neuhengstett heimisch gewordenen Waldenser. Begonnen hatte für ihn alles mit der Aufgabe – quasi in Vertretung seines von Amtswegen zuständigen Vaters – die Kirchturmuhr zu betreuen. Diese funktionierte eines Tages nicht. Er baute sie auseinander und auch wieder erfolgreich zusammen und fand Gefallen an dem Aufgabenfeld.