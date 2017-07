Neuweiler Übung zeigt: Wasser reicht aus

Zahlreiche Zuschauer beobachteten die Hauptübung der Gesamtwehr, bei der alle Abteilungen eingebunden waren. "Unsere Jugendfeuerwehr ersetzt die Abteilung Agenbach, die bei einer Hochzeit ist", begründete Höschle auf die Mitwirkung des Nachwuchses.

Das Szenario am Kindergarten sollte vor allem ein Test für die Wasserversorgung sein. "Die Gemeinde hat in dieser Einrichtung die Zahl der Rettungswege ausgebaut, sodass im Ernstfall alle Personen schnell das Gebäude verlassen können", fasste der Kommandant zusammen. Gleichwohl streife einer dieser Wege eine offene Treppe, die ins Obergeschoss führe. So müsse man stets davon ausgehen, dass Personen sich verirren. Deshalb drang ein erster Trupp unter Atemschutz in das Haus ein und suchte in der oberen Etage nach Vermissten, zumal Menschenrettung höchste Priorität hat. Da parallel auch die Drehleiter aus Calw alarmiert war, konnten sechs Kinder und eine Betreuerin durch das Fenster in Sicherheit gebracht werden.

Gut aufgestellt

Gespannt richtete Höschle den Blick dann nach oben, als auf der Drehleiter das Wenderohr in Betrieb genommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren dann nämlich bereits neun Rohre im Löscheinsatz, von denen der Kommandant bei Bedarf zwei reduziert hätte. Doch die Wasserversorgung hielt den Anforderungen stand. "Das heißt, wir können den Löscheinsatz im Ernstfall auf die umliegenden Gebäude spiegeln und sind gut aufgestellt", lautete sein Fazit. Nicht nur dem frisch gebackenen Zugführer Christian Rathfelder, auch den mitwirkenden Kameraden zollte er Anerkennung für den gelungenen Ablauf.