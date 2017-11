Neuweiler Über Jahrzehnte die unwägbaren Gewässer des Alltags befischt

Wie seine Vorgänger lässt das aktuelle Werk sein Lesepublikum teilhaben an Kuntz‘ ungeheurem theologischen und literarischen Fundus, an seiner herausragenden Fähigkeit zur Deutung. Die Textsammlung geht von den Versen des Johannes-Evangeliums, Kapitel 21 aus, die den großen Fischzug des Simon Petrus thematisieren –­ 153 Fische. Als Erstklässler hörte Kuntz im Religionsunterricht erstmals von dem mächtigen Fang und seither "hat auch er es da und dort versucht, von seinem Lebensschifflein aus etwas an Land zu ziehen". Die meisten der 153 Fische in der Anthologie sind ihm über die Jahrzehnte hinweg in den unwägbaren Gewässern des Alltags ins Netz gegangen.

Die Texte haben den Wissenschaftler und Seelsorger exegetisch herausgefordert und ihm auch über manche Klippe des Lebens hinweg geholfen. So haben sie großteils zu tun mit eigenen Erfahrungen, die wiederum korrespondieren mit biblischen Aussagen. "Bei jeder Entdeckung schlägt das Herz höher", gesteht Kuntz. Wie ein Archäologe bei Ausgrabungen geht der ehemalige Kirchenrat den Texten auf den Grund, gewichtet sie teilweise auch neu und unterzieht sie kritischen wortgeschichtlichen Untersuchungen.

Noch heute viel gefragt