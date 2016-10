Neuweiler Straßensperrung wegen Sanierung

Neuweiler Der Streckenabschnitt der Kreisstraße 4369 zwischen dem Ortsende Zwerenberg und dem Abzweig Hofstett in Richtung Simmersfeld wird saniert. Die Vorarbeiten hierfür beginnen am Mittwoch, 2. November. Ab Montag, 7. November, ist der Streckenabschnitt gesperrt. Die Arbeiten sind voraussichtlich am Freitag, 11. November, abgeschlossen, teilt das Landratsamt Calw mit. In dieser Zeit kann es beim Busverkehr zu Verspätungen kommen. Für die Dauer der Sperrung wird eine Umleitung eingerichtet. Der Verkehr wird über die Kreisstraße 4376 nach Hofstett, weiter auf die Landstraße 347 in Richtung Neuweiler, anschließend auf die K 4370 Richtung Gaugenwald und schließlich wieder auf die K 4369 Richtung Zwerenberg beziehungsweise Martinsmoos umgeleitet.