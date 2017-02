Neuweiler Spielgemeinschaft mit Neuweiler trägt Früchte

Dietmar Bruder ließ in seinem Bericht die Höhepunkte aus Sport, Jugendturnier, Preisbinokel, Maiwanderung und Weihnachtsfeier Revue passieren. Als gelungen bezeichnete der Vorsitzende das erstmals organisierte "Glühweinfest", das am 11. Februar eine Neuauflage erfahren wird.

Auch im und ums Sportheim gewerkelt

2016 stand das SVO-Gelände unter anderem einem Grillfest der Schiedsrichtergruppe Calw zur Verfügung. In einer Sitzung wurde die weitere Zusammenarbeit mit dem FC Neuweiler als Spielgemeinschaft festgelegt. Insbesondere in den Pokalspielen gegen Gechingen, Altburg und Herrenberg hat sich Oberkollwangen als gutes Pflaster erwiesen. "Wir stehen am 3. Mai im Bezirkspokal-Halbfinale gegen den TSV Dagersheim", berichtet Bruder.