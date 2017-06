Neuweiler SNO feiert Meisterschaft und Aufstieg

Gehaltvoll und meisterlich war die Feier gestaltet. Kurze Grußworte und unterhaltsame Beiträge wechselten sich ab. Begrüßt wurden die Gäste gemeinsam durch die beiden Vorsitzenden Wolfgang Wiedemann vom FC Neuweiler und Dietmar Bruder vom SV Oberkollwangen.

Auch der Zylinderchor, der sich aus der AH-Abteilung des FC Neuweiler rekrutiert war dabei. Dieser hatte speziell auf den Abend zugeschnittene, kraftvolle Weisen im Gepäck, die den Auftakt sowie eine auflockernde Einlage bildeten.

SV Agenbach bewirtet die Gäste

Deutlich wurde das gute Zusammenwirken der Vereine aus dem Oberen Wald: Der SV Agenbach versorgte als Service-Team die Besucher. Zwischendurch wirbelten drei Kinder- und Jugendtanzgruppen des Schwarzwaldvereins Neuweiler über die Bühne. Zusammen mit ihren Betreuerinnen Beate Klink, Kathrin Lamparth und Verena Bibka heimsten sie großen Beifall ein.

In einem Grußwort brachte Bürgermeister Martin Buchwald seine Freude über dien sichtbaren Gemeinschaftsgeist zum Ausdruck. Richard Armbruster übermittelte die Grüße des Bezirksvorstands und wünschte der Mannschaft auch im neuen Umfeld viel Erfolg.

Es sei schon etwas ganz Besonderes, die Meisterschaft einzufahren und auch noch ins Endspiel des Bezirkspokals vorzustoßen. Neben einem Ballgeschenk überreichte er zwei Ordnerwesten.

Eine witzige Einlage boten die beiden Vereinsvorsitzenden, die als in Riesenfußbälle verkleidete Fans die Bühne betraten und so "ihren" Ausblick auf die nächste Runde zu den Gäu-Mannschaften gaben. Dem ließen sie eine vereinsinterne Ehrung der Spieler für das in der abgelaufenen Saison Geleistete folgen.

Christian Weber dankte als Mannschaftsvertreter besonders dem Trainer- und Betreuerteam bestehend aus Thomas Carle, Harald Kern, Walter Heinkel und Lothar Gmeiner, vergaß aber auch die Fans sowie alle im Hintergrund den Spielbetrieb Unterstützenden nicht. Kern antwortete mit einem optimistischen Blick in die Zukunft.

Das Büfett hatte Annika Kübler organisiert. Gefeiert wurde lange: Die letzten Gäste traten den Heimweg bei Tageslicht an.