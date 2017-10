Neuweiler Sefora Nelson tritt in Kirche auf

Wer Sefora Nelson begegnet, trifft auf eine spontane Künstlerin, die in verschiedenen Ländern und Sprachen zu Hause ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Begeistern will sie mit ihren inzwischen international bekannten Liedern wie "Lege deine Sorgen nieder", oder solchen, die seit hunderten von Jahren Christen Hoffnung geben.

Lieder erzählen aus dem Leben der Künstlerin

Sefora Nelson ist in einer italienisch-deutschen Großfamilie aufgewachsen, in der man oft zusammensaß und ein Lied nach dem andern sang. Mit 19 Jahren zog sie nach Chicago und später nach Frankreich, um Gesang und Theologie zu studieren.