Neuweiler Sänger stimmen auf Herbst ein

Die rhythmischen Darbietungen der Tanzgruppen des ortsansässigen Schwarzwaldvereins sind ebenfalls liebgewordene Elemente, die den Nachmittag bereichern. Vor allem die Jüngsten konnten es kaum erwarten, zu zeigen, was sie in regelmäßigen Proben einstudiert hatten. Erneut erfreute sich der Gastgeber großer Resonanz für den Kirbe-Nachmittag, und die Stunden in der Waldschulhalle vergingen wie im Flug.