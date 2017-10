Neuweiler Rhythmischer Beifall begleitet Sänger beim Auszug

Auftritt der Kinder

Zu "All Praise To Thee" von Thomas Tallis zogen beide Chöre gemeinsam in die Kirche ein. Der sich anschließende Block wurde von der Christophorus-Kantorei alleine bestritten mit Stücken wie "Jauchzet dem Herrn" und "Denn er hat seinen Engeln befohlen".

Vor dem anschließenden Auftritt des Kinderchores sang Solo-Tenor Eberhard Schuler-Meybier "Der Herr ist mein Hirte". Der Kinderchor hatte die "Messe brève" sowie "Can you hear me" mit begleitender Gebärdensprache gesungen, wofür sich die zahlreichen Zuhörer in der Kirche mit viel Applaus bedankten. Ein spanisches Lied folgte als Zugabe. Anschließend spielte Susanne Schuler-Meybier auf der Flöte die "Kleine Elegie für Flöte solo" von Wilhelm Maler.