Neuweiler Rat entscheidet sich letztlich für Kauf

"Ich fühle mich mit den Zahlen, die hier stehen, auf den Arm genommen", erklärte beispielsweise Rainer Dörich. Seiner Ansicht nach seien die monatlichen Raten viel zu hoch angesetzt.

Indirekt stellte er in den Raum, die Zahlen seien bewusst beschönigt worden, um die Mietlösung zu rechtfertigen.

Buchwald entgegnete daraufhin: "Mir ist es Wurst, ob wir einen Traktor kaufen oder mieten." Eine Aussage, die auch dadurch belegt wurde, dass der Bürgermeister – der trotzdem fürs Mieten plädierte – die Entscheidung über mieten oder kaufen auch allein hätte entscheiden können, da es sich um "ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt".

Darüber beschwerte sich indes Rat Friedrich Blaich. Er war anhand dieser Formulierung in den Sitzungsunterlagen davon ausgegangen, Buchwald habe dem Gremium die Zahlen nur zur Kenntnis vorgelegt, um dann seinen eigenen Vorschlag ohne weitere Diskussion durchzusetzen. Allerdings, so der Bürgermeister: "Genau das will ich eben nicht."

Buchwald räumte ein, dass er unter anderem deshalb gegen einen Kauf sei, weil er den Betrag lieber nicht im Haushalt haben möchte. Aber: "Ich halte mieten auch für wirtschaftlicher", fügte er hinzu.

300 Betriebsstunden ausreichend?

Eine Ansicht, die viele Gremiumsmitglieder nicht teilten – vor allem, da unter anderem Ronnie Waidelich und Anton Höschle bezweifelten, dass die eingeplanten 300 Betriebsstunden pro Jahr nicht ausreichen werden. Wäre der Traktor häufiger im Einsatz, würden die Mietkosten – die pro Betriebsstunde abgerechnet würden – steigen; der mögliche Kostenvorteil könnte dadurch zunichte gemacht werden.

Rainer Dörich brachte gegen Ende schließlich noch den Gedanken ins Spiel, die Mietlösung zunächst ein oder zwei Jahre zu testen und dann nochmals über Für und Wider zu diskutieren. Doris Hammann war strikt gegen diese Idee. Ihr Argument: Wenn es bereits jetzt schwierig sei, den Traktor im Haushalt einzustellen, sei es in zwei Jahren sicher noch schwieriger. Deshalb solle dies besser jetzt geschehen.

Die Entscheidung fiel letztlich denkbar knapp aus: Bei sieben Stimmen für einen Kauf, sieben Stimmen fürs Mieten und einer Enthaltung wurde die Mietlösung abgelehnt. Laut Gemeindeordnung gilt ein Antrag bei Stimmengleichheit als abgelehnt.