Neuweiler Programm des SWV Neuweiler hat ein neues Format

Am 16. Februar – um einen Tag vorverlegt – bieten Marianne Noe und Tabea Schanz ab 18 Uhr einen Frauenabend im Heimatmuseum, dem am 12. März dort ein Frühschoppen folgt. Drei Tage nach dem Frauenabend wird zur traditionellen, einen halben Tag in Anspruch nehmenden Fasnetsküchleswanderung mit Gerhard Mathis eingeladen.

Schubkarrenrennen "Oi mol durchs Dörfle ond zruck" geplant

Vom 26. Februar bis 4. März leiten Hartmut Mast und Bernd Schanz eine Skifreizeit im Zillertal. Halbtages-, Tages-, Kräuter-, Kinder- und Familienwanderungen laden das Jahr über immer wieder ein, auf Schusters Rappen die frische Luft zu genießen.

Gespannt sein darf man auf das am 30. Juni angesetzte Schubkarrenrennen "Oi mol durchs Dörfle ond zruck", das beim Heimatmuseum starten soll. Die im vergangenen Jahr erstmals so erfolgreich umgesetzte Genusswanderung fehlt im neuen Angebot ebenso wenig, wie Oster- und Nikolausveranstaltungen bei der Neubannhütte. Kindertheater, Bastelabende, ein ganzes Wanderwochenende im September und die Teilnahme am Sommerferienprogramm sowie Weihnachtsmarkt der Gemeinde runden das vielseitige Angebot ab.

Beim Monatsreff stechen am 1. März der Spaziergang durch Meistern mit anschließender Einkehr im Backhaus dort, im April der Besuch des Bad Wildbader Kinos im Forum-König-Karls-Bad und im Oktober ein Spaziergang in Bad Liebenzell mit dem Ziel "restauriertes Badhaus von 1897" hervor. Getauscht ist der ausgedruckte Termin für die Besichtigung des Bauerngartens mit Einkehr auf einem Hof in Vollmaringen auf August mit dem in den Juli vorgezogenen Besuch Nagolds und des Museums im Steinhaus.