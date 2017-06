Neuweiler Ortsumfahrung bleibt Thema bei den Räten

Neuweiler-Gaugenwald. Die Gremien haben natürlich unterschiedliche Interessen, eben auf die Ortsteile ihrer Kommunen bezogen. Martinsmoos, Gaugenwald und die Kreisstraße K 4371, die beide verbindet, sind dabei im Mittelpunkt der Diskussion.

Eine Initiative aus Gaugenwald will an den bestehenden Verhältnissen etwas ändern. "Die Situation war von Anfang an, also seit der Sanierung vor 30 Jahren, schlecht", kritisieren Anwohner in einem Schreiben an das Landratsamt im vergangenen Herbst.

Tempo 30 für alle Verkehrsteilnehmer als Möglichkeit von Bürgern angeregt