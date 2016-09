Neuweiler "Neuweiler geht es gut, ist aber nicht reich"

Bei der Personalaufwendung geht die Gemeinde von einer Einsparung von etwa 7400 Euro aus. Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst werden zeigen, ob sich das Ergebnis weiter verbessert. Im laufenden Jahr zeichnet sich ein zunehmender Aufwand für die Unterhaltung der kommunalen Gebäude ab, weshalb die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf etwa 1,6 Millionen Euro ansteigen werden. Aufgrund der gestiegenen Gewerbeeinnahmen wird sich die Gewerbeumlage um 40 600 Euro erhöhen. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich daher auf insgesamt 6,65 Millionen Euro, was eine voraussichtliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 175 000 Euro auf 241 000 Euro bedeutet.

Brandschutz unumgänglich

Bei den Investitionen zeichnen sich ein paar Verschiebungen im Vergleich zum Plan 2016 ab. So werden die Kosten für die in diesem Jahr geplante Kanalsanierung um etwa 150 000 Euro geringer ausfallen, da nur die Maßnahmen in geschlossener Bauweise umgesetzt und abgerechnet werden. Die Sanierungen in offener Bauweise sind für 2017 geplant. Für die Teilerschließung des Gewerbegebietes Nord fallen wohl lediglich 100 000 Euro Kosten an, ausgegangen war man von 130 000 Euro. Die Erneuerung des Wiesenweges hat sich verschoben und wird um 28 000 Euro teurer als zu beginn des Jahres geplant. Die Erneuerung des Brandschutzes in der Waldschule ist mit 385 000 Euro im Kostenrahmen und wird wohl bald abgeschlossen sein. In der Sitzung verwies Bürgermeister Buchwald auch auf die anstehende Brandschutzsanierung des Kindergartens. "Macht es überhaupt Sinn, den Kindergarten brandschutzsicher zu machen, wenn er eh bald in die Waldschule verlagert werden soll?", fragte Gemeinderat Rainer Dörich in der Sitzung. Bürgermeister Buchwald bejahte und verwies auf Veranstaltungen und die Nutzung der Räume durch Vereine.

Durch die zu erwartenden Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalt von 175 100 Euro kann dieser um 27 000 Euro höherer Finanzbedarf der Investitionstätigkeit kompensiert werden. Der verbleibende Überschuss von voraussichtlich 148 100 Euro kann zur Senkung der geplanten Kreditaufnahme eingesetzt werden, sodass diese für das Jahr 2016 auf 200 000 Euro zurückgefahren wird.