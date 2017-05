Neuweiler Neue Sparte für Schwarzwaldverein?

"In Struktur und Wesen ist der SWV durch und durch ein gesunder Verein", stellte deshalb auch Vorsitzender Hartmut Mast fest. Zusammen mit seiner Stellvertreterin erinnerte er an die unterschiedlichen Aktivitäten in den vergangenen fünf Jahrzehnten. Nicht zuletzt eine kleine Ausstellung blickte dabei auch auf die einstige vereinseigene Musikkapelle, die "Goißlknaller" oder Fahnenschwinger, die über einige Jahrzehnte hinweg ebenfalls den SWV prägten. "Wandern und Natur werden mit Kultur sichtbar und wir sind stolz, den SWV so zu erhalten, immer bereit und flexibel auch für Neues", sagte Mast.

"Dabei ging und geht es den Verantwortlichen und Mitgliedern immer auch darum, unsere Gemeinde positiv nach außen zu vertreten", würdigte Bürgermeister Martin Buchwald die 50-jährige Erfolgsgeschichte. Unter anderem werde bis heute das Wegenetz in und um Neuweiler markiert und erhalten.

Für vielseitigen Einsatz zum Ehrenmitglied ernannt

"In kulturellen und geselligen Dingen ist der Schwarzwaldverein eine unserer tragenden Säulen", brachte Buchwald seine Wertschätzung für die zahlreichen Aktivitäten zum Ausdruck. "Was wäre Neuweiler ohne das Engagement des Schwarzwaldvereins, der auch ›Dorfverschönerungsverein‹ heißen könnte", gratulierte Wolfgang Wiedemann namens der Vereine.

Der Erfolg hängt immer auch von Mitgliedern ab, die sich für den SWV stark machen. "Sie hat flexibel immer die Aufgaben angenommen, die anstanden", schrieb Mast schließlich Claudia Wurster ins Buch. Der SWV ernannte die rührige Mitstreiterin, die seit 1995 im Ausschuss ist, zum Ehrenmitglied. In diesen 22 Jahren war sie nicht nur Jugendvertreterin, Schriftführerin, Presse- und Wanderwart, sondern trug als Vorsitzende zudem zwölf Jahre lang Verantwortung.