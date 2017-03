Neuweiler Nach Stärkung fleißig gesungen

Neuweiler/Bad Wildbad-Meistern. Ziel der von Frieder Volz geleiteten Begegnung war am Ende des Spaziergangs das Backhaus in Meistern. Trotz einsetzenden Schneetreibens ließen sich die meisten Mitglieder des Monatstreffs eine Runde durch den Bad Wildbader Stadtteil nicht nehmen.

Neben Wandern steht Gebäck im Fokus

Dieser gehörte von alters her bis 1850 zum Ämtlein Neuweiler, was gleichbedeutend mit einer Gemeindezugehörigkeit ist. Dann löste sich Meistern zusammen mit Hünerberg und Aichelberg – vor allem aufgrund der weiten Wege – aus diesem Amtsbereich. Die Dörfer bildeten die Gemeinde Bergorte, die später den Namen Aichelberg annahm und 1974 in die Stadt Wildbad eingemeindet wurde.