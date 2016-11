Neuweiler Nach Fußballspiel bei "Fallers" dabei

Für die Unterstützung der Eltern sei er dankbar, denn ohne sie wäre seine Schauspiel-Karriere nicht möglich gewesen, unterstreicht Stricker. Inzwischen sitzt er natürlich selber am Steuer.

Eine Folge hat etwa 25 Szenen. Zwischen vier- und zehnmal ist er dann auf dem Bildschirm zu sehen, wenn er dabei ist. Die fünf bis zehn Minuten Auftritt werden nicht geschwind gedreht. Da heißt es sich vier bis fünf Stunden konzentrieren für den sympathischen "Sebastian", den ­Stricker als "Freund Alberts" verkörpert. Aber es klappt. "Nett zu sein, fällt ihm eh nicht schwer", sagen seine Freunde.

Wenn Dominik Stricker sich etwas vornimmt, dann steuert er auf sein Ziel konsequent zu. Dies zeigt sich auch auf dem Sportplatz. Bei einem Gespräch im Jahr 2010 mit unserer Zeitung versicherte er, dass er trotz Studiums seinen Beitrag in der ersten Mannschaft der Spielgemeinschaft Neuweiler/Oberkollwangen leisten wolle, damit der damalige B-Ligist aufsteige. Daran, dass die Elf heute als Herbstmeister mit riesigem Abstand an der Spitze der A-Liga steht, hat er als Stammspieler erheblichen Anteil. Seit März mit dem Bachelor-Abschluss seines Studiums im Fach Management und Betrieb, Fachrichtung Finanzen, in der Tasche, betätigt er sich als selbstständiger Finanzberater.

Teilnahme an verschiedenen Castings

In diesem Feld wie in der Rundfunk-Fernsehbranche will er sich weiterentwickeln. Inzwischen hatte er auch in einem Produkt-Werbefilm eine Schauspielrolle. Um als Darsteller im hochdeutschen Sprachbereich oder als Moderator gute Chancen zu haben, belegt Stricker derzeit ein Sprachcoaching. Weiter nimmt er an verschiedenen Castings teil.

"Wer weiß, vielleicht lassen sich auch beide Wege irgendwann einmal in irgendeiner Form verbinden", spielt er auf die Verbindung seines Studiums mit dem schauspielerischen Engagement an. Treu bleiben will er außerdem sowohl dem FC Neuweiler als auch der stattlichen Fangemeinde, die sich im Facebook um ihn geschart hat.

Mehr ein Zufall wollte es, dass Dominik Stricker 1999 für die Serie "Fallers" entdeckt wurde, mit der er im wahrsten Sinn des Wortes aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist. Kurz vor seinem sechsten Geburtstag wollte er unbedingt einmal bei der Sendung "Kinderquatsch mit Michael" dabei sein. Die Eltern, Susanne und Karlheinz Stricker, machten es möglich. Ein kleiner Kerl wie er wurde gerade für die Serie gesucht. "Ich hab‘ mich wohl nicht gerade schüchtern verhalten", erinnert er sich. Es gab zwei oder drei Castings, und seine schauspielerische Zukunft startete.