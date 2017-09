Neuweiler Molke beliebtes Domizil für Gläubige

Neuweiler-Oberkollwangen. Am 6. September vor 25 Jahren wurde von der Kirchengemeinde eine mit viel Eigenleistung geschaffene Begegnungsstätte in der im Gemeindebesitz befindlichen Molke eingeweiht. Seither werden die Räume fleißig von kirchlichen Gruppen wie gemischtem Chor, Mutter-Kind- oder Molke-Treff belegt. Ein gelegentliches Nutzungsrecht behielt sich die Eigentümerin bürgerliche Gemeinde vor. Es ist gelungen, was Pfarrer Friedrich Hörger in einem Wortspiel mit den Buchstaben aus Molke am Anfang der Wörter bei der Übergabe zur neuen Nutzung 1992 wünschte: "Mögen offene, lebendige Kreise entstehen".

Rasch gingen die Dinge nach dem Zweiten Weltkrieg in Oberkollwangen vorwärts: Molkerei, Waschküche, Schlachthaus und zwei Wohnungen wurden 1952 in einem Mehrzweckgebäude geschaffen. Ein Glück war seinerzeit, dass beim Brand der benachbarten alten Milchsammelstelle vier Wochen vor der Fertigstellung dem neuen Haus nichts passierte.

Die Molke hatte ihrem ursprünglichen Zweck zum Zeitpunkt der Nutzungsänderung dem Zug der Zeit folgend ausgedient. Die einst große Milchverkaufsgenossenschaft Oberkollwangen und Umgebung war aufgelöst worden. Gemeinsam machten Kirchengemeinde und Einwohner jetzt aus den brach liegenden Sammel- und Arbeitsräumen einen Gemeindesaal mit 50 Sitzplätzen.