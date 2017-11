Neuweiler Mitglieder für ehrenamtliche Arbeit geehrt

Frida Hammann war zunächst mehrere Jahre zweite Vorsitzende des Vereins, mittlerweile ist sie seit vielen Jahren Jugendwartin. Dank ihres besonderen Engagements ist der Verein im Bereich der Jugend sehr gut aufgestellt, wie der TC Neuweiler mittteilt. In fast allen Altersklassen sind Mannschaften in der Verbandsrunde des Württembergischen Tennisbundes (WTB) gemeldet. Und wo es an Nachwuchs fehlt, setzt Hammann alle Hebel in Bewegung um mit anderen Vereinen Kooperationen einzugehen.

Achim Greule als Kassier leitet seit mehr als 20 Jahren die finanziellen Geschicke des Vereins. Er behält den Überblick über die aktuelle Kassenlage und den Mitgliederstand. Seiner zuverlässigen Arbeit verdankt der Verein – trotz regelmäßiger Investitionen – eine stabile finanzielle Basis. Im weiteren Verlauf der Hauptversammlung lobte Lang die guten sportlichen Ergebnisse der vergangenen Saison, sieht aber vor allem bei den Herrenmannschaften Probleme bei der personellen Besetzung für die kommenden Jahre. Auch hier müsse man sich Gedanken über Spielgemeinschaften oder andere Kooperationen machen.

Bürgermeister Buchwald lobte die solide Arbeit des Vereins und betonte, wie wichtig Vereine für die Qualität und Attraktivität einer Gemeinde seien. Als Anerkennung für den Aufstieg der Juniorinnen überreichte er einen Scheck und gratulierte den ungeschlagenen Meisterinnen. Kassier Greule versicherte, dass das Geld ausschließlich für die Jugendarbeit verwendet werde.