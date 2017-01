Neuweiler "Man bekommt extrem viel zurück"

Neuweiler/Calw. "Ich habe wohl das Helfer-Syndrom", lacht Schöttle. Eigentlich lebe sie das in der Altenpflege aus. Im vergangenen Jahr habe sie beispielsweise in ihrer Heimatgemeinde Neuweiler ein Angebot zur Tagespflege aufgebaut und dafür den Verein "Miteinander und Füreinander in Neuweiler" (MFN) mitbegründet. Ihre zweite, eigentliche Leidenschaft aber sei das Reisen – genau genommen das Busreisen. Bis zum Jahr 2010 betrieb sie gemeinsam mit ihrem Mann die Firma Omnibus-Schöttle, die damals in dem Calwer Partnerunternehmen Rexer-Busreisen aufging. Seitdem ist Schöttle für Rexer übers Jahr als Reisebetreuerin tätig und begleitet verschiedene nationale sowie internationale Fahrten.

Besondere Ziele sowie richtiges "Timing"

Daheim in Neuweiler betreue sie zudem einmal im Monat den dortigen Senioren-Ausflug der Gemeinde. So kam es auch, dass sie vor etwa zwei Jahren eine Anfrage aus Freudenstadt von einer dortigen Tagespflege-Einrichtung erreichte: Man plane eine "richtig große Reise" mit den Patienten an die Mosel; ob Schöttle nicht als Betreuerin mitreisen wolle. Sie wollte. Und machte die Erfahrung, dass eine solche mehrtägige Reise auch für Menschen mit Handicap gut klappen konnte – wenn man "die Sightseeing-Geschwindigkeit" etwas reduzierte und die Ziele bewusst nach barrierefreien oder zumindest barrierearmen Gesichtspunkten auswählte.