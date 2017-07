Neuweiler Kulleraugen lugen aus dem Flaum hervor

"Erst dachte ich, es ist Schimmel vom Kot, doch es gab Augen von drei jungen Schleiereulen in dem Flaum", erinnert sich Adam an sein erstes Nachschauen, nachdem er Mitte der 90er Jahre einen Schleiereulen–Nistkasten aufgestellt hatte. Denn in der Gemeinde war beobachtet worden, dass die Vögel nicht mehr brüteten. "Sie kamen immer wieder kurz in verschiedene Scheuern auf Wiesen und Feldern in der Umgebung, doch der Steinmarder, der auf Futtersuche war, machte ihnen den Garaus", berichtet Vogelfreund Adam.

Anbringung Mitte der 90er

Mit den Nistkästen sollte für Schleiereulen im 33 Meter hohen Kirchturm Zuflucht geboten werden. Im Kirchengemeinderat fanden sich neben seiner Frau Gerda Adam weitere Vogelfreunde, die ihm den Einbau gewährten. "Nun konnte ich ausmessen und beginnen die Nistkästen zu bauen", erinnert sich Adam an die Aufstellung Mitte der 1990er-Jahre. Einen auf der Ostseite des Kirchengiebels, einen an einer Schießscharte im Turm. "Die nach innen breiter werdende Öffnung an der Schießscharte, bot mehr Platz", erläutert der Vogelfreund zur Wahl des Standortes an den Durchlässen entlang der 115 bis 135 Zentimeter dicken Mauern.