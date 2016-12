Neuweiler Kommunen müssen sich unterstützen und eigene Wege finden

Viele von seinem Unternehmen umgebauten Projekte stehen unter Denkmaschutz – genau dies ist für ihn die Herausforderung: "Wenn die richtigen Leute beieinander sind und alle an einem Strang ziehen, macht es sogar richtig Spaß", so Sutter. Örtliche Handwerker bündelten ihre Kompetenz und würden gemeinsam an ihrem Zukunftsprojekt arbeiten. Das schaffe Vertrauen in der Bevölkerung. Schlanke Verwaltungswege reduzierten die Kosten. Nach der Besichtigung der Birkenhofscheune in der ebenfalls seit 16 Jahren eine Tagespflege sowie ein Kindergarten und eine Pflegewohngruppe untergebracht sind, konnte die Gruppe aus dem Schwarzwald die umgebaute Rainhofscheune in Kirchzarten bestaunen.

Umbau soll vor Neubau gehen

Bei seinem Vortrag über Kosten und Zuschussmöglichkeiten beim Umbau bestehender Gebäude zu Pflegewohngruppen, bat er die Zuhörer, wirklich darüber nachzudenken, ob nicht Umbau vor Neubau gehen sollte. "Gehen Sie mit offenen Augen durch Ihren Ort, es findet sich sicher ein Gebäude das für Ihr Vorhaben geeignet wäre" so Sutter. Die Rückfahrt führte die Gruppe noch über Eichstetten. Dort trafen die Teilnehmer der Fahrt zufällig einen Aufsichtsrat, der mit seinem Wissen nicht hinter dem Berg hielt.

Bei der Rückfahrt ließen sich die Beteiligten die Eindrücke nochmals durch den Kopf gehen und war sich einig: Jede Kommune müsse ihren eigenen Weg finden. Es mache aber wirklich Sinn, sich gegenseitig zu unterstützen – denn nicht Jeder müsse das Rad neu erfinden.