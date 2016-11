Neuweiler Königskinder widersetzen sich Heirat

Verzweifelt versucht sein Page Bulli, eine Brücke zwischen Vater und Sohn zu schlagen. Die Zofe Winni legt sich unterdessen bei Prinzessin Fredericke mächtig ins Zeug und versucht, ihr ihre Abwehrhaltung auszureden.

Nachdem Königin Elenore signalisiert, dass der Prinz kein Interesse an ihrer Tochter habe, wird deren Stolz geweckt. Mit dem Vorsatz, den Prinzen für sich zu interessieren, um ihn dann fallen zu lassen, lässt sie sich auf ein Treffen mit ihm ein.

"Heiraten kann doch nicht so schwer sein", lautet der Märchenjux, den das Jugendtheater der Ortsgruppe Neuweiler des Schwarzwaldvereins (SWV) am kommenden Samstag aufführt. Vergangene Woche hatte die Komödie in zwei Akten Premiere gefeiert, für die das Ensemble unter Leitung von Marianne Noe, Manuela Greule und Jaqueline Mast seit Mai geprobt und organisiert hatte.

"Nachdem auch die Sommerferien für Proben genutzt worden waren, waren die vergangenen sechs Wochen die heiße Phase, in der alle Darsteller intensiv an den Rollen feilten", berichtete Noe unmittelbar vor der ersten Aufführung vom Fleiß der Mädchen. Denn das Ensemble ist ausschließlich weiblich besetzt. "Wir freuen uns riesig, dass unsere Jugend das Theater präsentiert", würdigte SWV-Vorsitzender Hartmut Mast das Engagement.

Bevor das Theaterstück die Bühne bestimmte, präsentierte die jüngste der vereinseigenen Tanzgruppen unter Leitung von Kerstin Lampert ihre Choreografie zu "Weil wir Freunde sind".

Überrascht war das Publikum der Premiere hingegen zum Ende der Theateraufführung, weil eine regelrechte Epidemie die Akteure ergriff, während Prinz Roderich und Prinzessin Fredericke sich kennenlernten.

Was genau sich dahinter verbirgt, können Besucher am Samstag, 5. November, ab 18 Uhr in der bewirteten Waldschulhalle selbst erleben. Einlass ist ab 17 Uhr.