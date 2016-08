Neuweiler Kinder müssen bei Wald-Olympiade Tierstimmen erraten

Die Beachparty fand an der OHC-Hütte in Oberkollwangen statt. Chillen im Sand war angesagt. Bei sommerlichen Temperaturen, guter Musik, leckeren Cocktails, Würstchen, Pool und Sandstrand haben sich viele Besucher eingefunden. Es wurde bis spät in die Nacht getanzt, gechillt und gequatscht.

Nachdem am Samstag früh wieder alles auf Vordermann gebracht worden war, startete um 14 Uhr das jährliche Sommerferienprogramm an der OHC-Hütte. Es fanden sich 20 Kinder vom Verein und der Gemeinde Neuweiler ein. In zwei Gruppen aufgeteilt, starteten diese zu einer Wald-Olympiade. Es gab viele Aufgaben zu bewältigen. Beispielsweise mussten die Kinder Tierstimmen sowie -spuren erraten und Rätsel lösen. Anschließend erhielt jedes Kind eine Urkunde. Die restliche Zeit bei strahlendem Sonnenschein wurde zum Bemalen von Fliesen und planschen im Pool genutzt. Wassermelone, Waffeln, leckeres Gebäck und alkoholfrei Cocktails sorgten für das leibliche Wohl.