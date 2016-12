Neuweiler Kastelruther Spatzen bringen Ständchen zum Jubiläum

Die ersten sechs Jahre war Bürgermeister Schanz Vorsitzender, ehe Erwin Ungemach die Verantwortung für den Verein übernahm, wie Hans Schabert in seinem Heimatbuch über Neuweiler dokumentierte.

"Mittlerweile sind wir bei einer stabilen Mitgliederzahl von mehr als 350 Personen, was hauptsächlich durch die Vielfältigkeit der Themen und jahrelange Jugendarbeit begründet und gehalten wird", fasste der aktuelle Schwarzwaldverein-Vorsitzende Hartmut Mast die Entwicklung zusammen. Natürlich wandern, aber auch Theater spielen – inzwischen sogar mit einer Jugendgruppe – Volkstanz von den "Gschnörgelte", die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiern, aber auch Jugendtanzgruppen, die Skiabteilung und das vereinseigene Heimatmuseum bilden die Aktivitäten des SWV in Neuweiler. Legendär sind die Kreistrachtenfeste in den 1990er-Jahren, zu denen jeweils rund 5000 Gäste in die Gemeinde in den Oberen Wald kamen.

Längst einen Sonderstatus erspielt

Ein nicht weniger großer Magnet werden die Kastelruther Spatzen sein. In der Welt der Volksmusik haben sich die Vollblutmusiker schon längst einen Sonderstatus erspielt. Dem riesigen Lied-Repertoire fügen sie stets neue Hits hinzu, nicht ohne das Publikum mit den beliebten Ohrwürmern immer wieder zu begeistern.

Die Kastelruther Spatzen zählen zu den erfolgreichsten Volksmusikern im deutschsprachigen Raum. Für das Konzert in Neuweiler am Freitag, 26. Mai 2017, sind über die Homepage des Gastgebers www.schwarzwaldverein-neuweiler.de, dem Ticketportal reservix.de und in den Filialen der Sparkasse Pforzheim Calw bereits Karten erhältlich. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.