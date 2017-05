Neuweiler Kastelruther Spatzen begeistern Menge im Festzelt

Melodien der jüngsten CD "Die Sonne scheint für alle" sorgten ebenso für Stimmung wie die beliebten Ohrwürmer der vergangenen Tage, darunter "Ich schwör" oder "Der alte Franz" und natürlich etliche Variationen der Hommage an die Heimat. Doch auch Schmerz und Verlust verarbeiten die Kastelruther Spatzen und gedachten beispielsweise an den früheren Bandkollegen Andreas Fulterer, der im Oktober starb. In bekannter Manier der Band untermalten Bilder oder Videos auf der großen Leinwand die Darbietung.

Musiker bekommen Rosen

Von Anfang an hatten die Südtiroler die Zuwendung des Publikums, aus dem auch immer wieder Rosen den Weg zu den Musikern fanden. Manch einer schwang sogar trotz Schotterbodens das Tanzbein. Eigens angereiste Fanclubs ergänzten die fröhliche Stimmung des generationsübergreifenden Publikums. Eifrig sang es die angestimmten Lieder mit. Selbst die Service-Kräfte des SWV konnte man bei ihrem Dienst zwischen den zahlreichen Bankreihen mitsingen sehen und hören.