Neuweiler Jugendtheater übt Bubenstreiche

Acht Mädchen tauchen unter Betreuung von Jugendleiterin Verena Bibka und Jaqueline Mast in den Sprachgebrauch des Autors ein und setzen die Darstellungen zu den Streichen schauspielerisch um.

Nicht zu kurz kommen sollen außerdem die Effekte, mit denen Wilhelm Busch die Bubenstreiche zeichnerisch präsentierte. Und so wird auch die Kreativität des Kinder- und Jugendtheaters geweckt, um die Szenen authentisch wirken zu lassen.

Ein Bügeleisen, mit dem Schneider Böcks Frau ihren Mann nach dem Sturz ins kalte Wasser wieder bügelnd aufwärmte, zu finden, war zum Beispiel recht einfach. Denn das vereinseigene Heimatmuseum besitzt ein solches aus dem vorigen Jahrhundert. Das wird von dem Kinder- und Jugendtheater als Requisite in der Aufführung genutzt.

Kenner der Busch-Werke wissen um weitere Situationen, die entweder Schadenfreude verursachen oder gar schon in der Zeichnung unrealistisch sind, aber nicht weniger lustig. Umso mehr darf man gespannt sein, wie das Kinder- und Jugendtheater die Inhalte realisiert.

Zwei Mal wird das Ensemble sein diesjähriges Werk in der Waldschulhalle aufführen. Sowohl am Samstag, 28. Oktober, als auch eine Woche später am Samstag, 4. November, präsentiert das Kinder- und Jugendtheater ab 18 Uhr "Max und Moritz" bei freiem Eintritt.