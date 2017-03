Neuweiler In Sachen Giftköder: "Aufmerksam bleiben!"

Rund einen Monat ist es her, dass mehrere Hundert Gramm Gulasch Hundebesitzer im Oberen Wald verunsicherten. Der Grund: Das Fleisch war am Wegesrand auf Höhe eines Umspannhäuschens in der Schulstraße entdeckt worden – und hatte bei einem Hundehalter, dessen Tier davon gefressen hatte, einen furchtbaren Verdacht geweckt: Giftköder.

Der Mann brachte seinen Hund zum Erbrechen und suchte vorsorglich einen Tierarzt auf. Außerdem informierte er Karola Müller, die in Neuweiler einen Futtershop für Tiere betreibt, und den Argwohn des Mannes teilte. "Hätte man das Fleisch abgewaschen, man hätte es glatt in die Pfanne werfen können", berichtete Müller damals.

Nicht zuletzt wegen dieser guten Qualität entschloss sich Müller, eine Probe des Gulaschs an das toxikologische Institut der Universität München zu senden. Dieses meldete sich nun zurück.