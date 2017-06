Neuweiler Im Schützenhaus herrscht Hochbetrieb

Die Vereine nahmen in rekordverdächtigen Zahlen teil, wie Hartmut Rühle bereits zur Mittagszeit feststellte. Er hatte zu diesem Zeitpunkt schon mehr Mannschaften registriert, als im Vorjahr insgesamt da waren. Am Ende waren 24 Teams, darunter fünf rein weiblich, die um die Pokale wetteiferten. Und da in jeder Mannschaft sieben Teilnehmer agieren konnten, zielten 168 solcher Freizeitschützen auf die Scheiben in der Schießanlage.

Ob Tänzer, Fußballer oder Feuerwehrleute, um nur einige Beispiele zu nennen, unter Anleitung der Aktiven aus den Reihen der Schützengilde konnten alle Interessierten anlegen, um so viele Ringe wie möglich zu erreichen. "Die jeweils vier besten Ergebnisse eines Teams fließen in die Mannschaftswertung ein", erläuterte Rühle. Und die entschied bei den Herren am Ende mit 181 Ringen der Verein Kreuzung für sich, gefolgt von der AH-Abteilung des FC Neuweiler mit 179 Ringen sowie der Feuerwehr Zwerenberg, die 175 Ringe erzielte.

Marianne Noe gewinnt Vorstandswettbewerb