Neuweiler Gutes Geschäft: Holz

So wird im Jahr 2016 unterm Strich wohl mehr erwirtschaftet als gehofft. Und das, obwohl die angestrebten 12 000 Festmeter Holzeinschlag vermutlich nicht erreicht werden. Grund dafür: Die nötigen Verkehrssicherungsmaßnahmen waren zum Teil zeitaufwendiger gewesen als gedacht. Dass dadurch der Gesamterlös ein wenig schrumpft, sei jedoch nicht schlimm. Schließlich, so erläuterte Bürgermeister Martin Buchwald im Gespräch, würden durch den geringeren Einschlag auch die Kosten sinken. Außerdem sorge unter anderem ein guter Holzpreis dafür, dass statt der prognostizierten 201 000 Euro nun 220 000 Euro in die Kasse gespült würden.

Im kommenden Jahr sieht es sogar noch besser aus: Dann rechnen die Experten mit einem Überschuss von rund 240 000 Euro. Erneut ist ein Einschlag von 12 000 Festmetern geplant.

2017 muss auch investiert werden. So fallen für Waldwegeerhalt und -ausbau Kosten in Höhe von 27 300 Euro an.