Neuweiler Grundstücke werden kleinteiliger

In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend erläuterte Fabian Gauss vom begleitenden Planungsbüro Gauss und Lörcher die Anliegen der Träger öffentlicher Belange, die in solchen Fällen angehört werden. Er ging auch auf die entsprechende Stellungnahme der Gemeinde ein. Aufgrund des Geländegefüges erkundigte sich Gemeinderat Werner Wolf nach der Tiefe des Kanals und nach möglichen Maßnahmen durch Bauherren, um eine Ebene zu schaffen. Das bestehende Kanalsystem, an das die Erweiterung angeschlossen wird, gebe die Maßnahmen vor, so Buchwald. "Es ist eine Frage der kreativen Ausnutzung der Grundstücke in einer Landschaft, auf die wir eingehen", sagte der Bürgermeister.

Gemeinderat Werner Stockinger regte vor diesem Hintergrund an, potenziellen Bauherren entgegenzukommen.

Derzeit kostet ein Quadratmeter 30 Euro

Ob sich das auf die Grundstückspreise auswirkt, blieb offen. Derzeit veräußert die Gemeinde erschlossene Gewerbegrundstücke für 30 Euro je Quadratmeter. Für die Realisierung der Erweiterung des Gewerbegebiets fasste das Gremium mehrheitlich den notwendigen Satzungsbeschluss.

Darüber hinaus folgte der Gemeinderat einer Aufforderung des Landratsamts, für den Bebauungsplan "Unterer Aischbach II" in Zwerenberg einem Grundsatzbeschluss zuzustimmen, der künftig auch Befreiungen für Dachform, Firstrichtung und Dachneigung enthält. Vorausgegangen war das Einvernehmen des Gemeinderats auf eine Bauvoranfrage mit entsprechenden Anträgen.