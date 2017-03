Neuweiler Großes Herz für gefiederte Gesellen

Deshalb weisen seine Nistkästen zwei kleine Besonderheiten auf. An ihnen sucht man vergeblich nach einem kleinen Steg, auf dem die Elterntiere sich zur Fütterung niederlassen. "Sie können das auch ohne den Steg, der eigentlich vielmehr den Nesträubern dient", weiß Schanz inzwischen. Außerdem stellte er fest, dass der energischste Nesträuber gar kein Vogel ist. "Ausgefranste Einfluglöcher haben mich stutzig gemacht, bis ich erkannte, dass es das Eichhörnchen ist, das sich an die Brut heranmachte", berichtet er. Mit Blechen rund um den Zugang an den Nistkästen hat er deshalb dem Eindringen der Nagetiere ein Ende bereitet.

Zusammen mit seinem Freund Gerhard Rentschler und in Abstimmung mit dem Förster hängt er seit rund acht Jahren die Nistkästen im Gemeindewald auf. "Wir platzieren sie so, dass sie vom Weg aus zugänglich sind", sagt Schanz zur Standortauswahl. Während das Flugloch nach Osten ausgerichtet ist, damit es nicht hineinregnet, hat der Standort noch andere Aspekte. Denn Schanz und Rentsch­ler haben sich der Vogelwelt auch als "Hausmeister" verschrieben. Soll heißen, im Herbst, wenn keine Brut mehr in den Nistkästen sitzt, reinigen sie die Unterschlupfe für das neue Frühjahr. "In vier Stunden befreien wir rund 150 Nistkästen von den Spuren der Gelege", erzählt Schanz und freut sich, dass auch seine ersten Nistkästen noch rege genutzt werden.

Sein größter Wunsch ist es, dass sich Nachahmer finden, auch in anderen Orten, damit sich die Vogelwelt erholen könne. In seinen Nistkästen habe er zwar noch keine neuen Arten entdeckt, aber mit der Dohle im Kirchturm sei vor einem Jahr eine Vogelart nach Oberkollwangen gekommen, die er bis dahin dort nicht sah. Außerdem wehrt er sich gegen den schlechten Ruf des Turmfalken, der sechs Jahre lang bei ihm in der Scheuer beheimatet war. "Entgegen der Annahme, er habe es auf Jungvögel abgesehen, haben wir bei der Reinigung nie eine Feder gefunden", unterstreicht Schanz. Vielmehr seien es Mäuse, die der Turmfalke bevorzuge. In der kommenden Woche werden Schanz’ jüngste Bauwerke im Wald verteilt, damit zum Start des Frühjahrs weitere Brutplätze eingerichtet werden können.