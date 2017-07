Neuweiler Große Trauergemeinde begleitet letzten Gang von Johannes Schanz

Neuweiler. Mit Johannes Schanz ist eine ungewöhnliche Persönlichkeit verstorben, die viele Kontakte in Neuweiler hatte. Dazu trugen die beruflichen Aufgaben und ehrenamtliches Engagement bei. So verwundert nicht, dass eine ungewöhnlich große Trauergemeinde und ein ungewöhnlicher Trauergottesdienst auf dem Friedhof in Neuweiler seinen letzten Gang begleiteten.