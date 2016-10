Neuweiler "Gott hat mir ein Zeichen gegeben"

Neuweiler-Zwerenberg. Alex, so sein Spitzname, beschäftigte die Frage, die sich so viele stellen: Was mache ich nach dem Abitur – studieren, FSJ oder ein Jahr ins Ausland gehen? "Zuerst wollte ich ins Ausland, um dort kirchliche Arbeit zu machen", sagt Alex. Dies habe aber nicht geklappt.

Also ging er im Januar diesen Jahres auf die Jugendmissionskonferenz nach Stuttgart. Die "Jumiko" ist eine Fachmesse für Berufe in Mission und Entwicklungshilfe. Vor der Eingangstür habe er gebetet: "Lieber Gott gib mir ein Zeichen." Und Gott erhörte sein Stoßgebet. "Auf einmal kam mir ein Bonbon entgegen geflogen", erinnert sich der Abiturient.

Ein Jugendreferent des Südwestdeutscher Jugendverbands Entschieden für Christus (EC) warf das Bonbon in Richtung Alex. "Da hatte ich mein Zeichen", beschreibt er die Situation. Nachdem er die fliegende Süßigkeit gefangen hatte, stand seine Entscheidung fest: "Ich mache eine FSJ beim EC." Sodann machte er sich an die umfängliche Bewerbung. Kurz darauf kam die Zusage. Seinen Einsatzort erfuhr er aber erst einige Monate später. Im Juni hatte er Gewissheit: ein Jahr Zwerenberg. Nicht Mannheim, Betzweiler-Wälde (Freudenstadt), Züttlingen (Heilbronn) oder Bahlingen am Kaiserstuhl (Emmendingen), es wurde "ein kleines Dorf im schönen Schwarzwald", sagt Alex: "Ich hatte den Ort zuvor noch nie gehört und hab’ ihn dann erst einmal gegoogelt."