Neuweiler Giftköder in Neuweiler aufgetaucht?

Mehrere Hundert Gramm feinsten Gulaschs – wer sollte so etwas schon mutwillig wegwerfen? Diese Frage stellte sich auch ein Hundehalter, der am Dienstagabend bei Karola Müller in Neuweiler klingelte – und dessen Hund von dem Fleisch gefressen hatte. Der Fundort: am Wegesrand auf Höhe eines Umspannhäuschens in der Schulstraße, nahe der Waldschule. Der Verdacht: Giftköder.

Qualität macht stutzig

Denn stutzig machte den Hundehalter vor allem die Qualität des scheinbar achtlos entsorgten Lebensmittels. "Hätte man das Fleisch abgewaschen, man hätte es glatt in die Pfanne werfen können", berichtete Müller, die in Neuweiler einen Futtershop für Tiere betreibt, am Mittwoch.