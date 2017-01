Neuweiler Geplanter Verkauf des Gemeindehauses schockt DGZ

In dem Gebäude in der Schwarzwaldstraße hat sich der Verein auf Pachtbasis Räume eingerichtet. Es beherbergt die von ihm zum Betrieb übernommene und renovierte Mosterei, die im Herbst Liebhaber von aus eigenem Obst gepresstem Saft anlockt. Im Obergeschoss hat die Kommune Wohnräume vermietet. In einem Grußwort griff Bürgermeister Martin Buchwald das Thema auf. Er forderte die DGZ auf, zu prüfen, ob diese nicht "doch das Haus erwerben möchte".

Grund und Boden bliebe bei der Gemeinde. Diese Konstruktion entspräche der Handhabung mit anderen Vereinen. Bei notwendigen Maßnahmen ließen Gemeinderat und -verwaltung diese nicht alleine. Buchwald lobte den Zusammenhalt in Zwerenberg und die Vereine. Sie leisteten viel für eine positive Außendarstellung, die im Wettbewerb der Städte und Gemeinden wichtig sei.

Solide Finanzen